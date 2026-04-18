Зеленский отреагировал на стрельбу в Киеве: нападавший убит, четыре заложника спасены
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу в Голосеевском районе Киева.
Как заявил Владимир Зеленский, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил ему о ликвидации в Киеве нападающего, открывшего огонь по обычным людям.
– Все обстоятельства выясняются. Мои соболезнования родным и близким, – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, среди них – люди, которые находились на улице и в помещении супермаркета.
Президент Украины заявил, что рассчитывает на оперативное расследование.
По его словам, работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу.
Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, известно по меньшей мере о шести погибших и более 10 пострадавших в Голосеевском районе. Всем раненым оказывают необходимую помощь. Четырех заложников удалось спасти.
Днем 18 апреля произошла стрельба в Голосеевском районе Киева. Тогда неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям, в результате чего есть погибшие, а после этого забаррикадировался в супермаркете, захватив заложников.