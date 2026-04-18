Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину в Голосіївському районі Києва.

Зеленський про стрілянину в Голосіївському районі Києва 18 квітня

Як заявив Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів йому про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях.

– Усі обставини зʼясовуються. Мої співчуття рідним та близьким, – йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, серед них – люди, які перебували на вулиці та у приміщенні супермаркету.

Зараз дивляться

Президент України заявив, що розраховує на оперативне розслідування.

За його словами, працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України.

Володимир Зеленський Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі.

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, відомо щонайменше про шістьох загиблих і понад 10 постраждалих у Голосіївському районі. Усім пораненим надають необхідну допомогу. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

Вдень 18 квітня відбулася стрілянина в Голосіївському районі Києва. Тоді невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях, внаслідок чого є загиблі, а після цього забарикадувався у супермаркеті, захопивши заручників.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.