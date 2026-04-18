Зеленський відреагував на стрілянину в Києві: нападника вбито, чотирьох заручників врятовано
Президент України Володимир Зеленський відреагував на стрілянину в Голосіївському районі Києва.
Зеленський про стрілянину в Голосіївському районі Києва 18 квітня
Як заявив Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів йому про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях.
– Усі обставини зʼясовуються. Мої співчуття рідним та близьким, – йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, серед них – люди, які перебували на вулиці та у приміщенні супермаркету.
Президент України заявив, що розраховує на оперативне розслідування.
За його словами, працюють слідчі Національної поліції та Служби безпеки України.
Володимир Зеленський Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції України надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі.
Як розповів мер Києва Віталій Кличко, відомо щонайменше про шістьох загиблих і понад 10 постраждалих у Голосіївському районі. Усім пораненим надають необхідну допомогу. Чотирьох заручників вдалося врятувати.
Вдень 18 квітня відбулася стрілянина в Голосіївському районі Києва. Тоді невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях, внаслідок чого є загиблі, а після цього забарикадувався у супермаркеті, захопивши заручників.