Иран открыл огонь по суднам в Ормузском проливе — Reuters
В субботу, 18 апреля, Иран усилил контроль над Ормузским проливом и предупредил о его фактическом закрытии, после чего по меньшей мере два судна сообщили об обстрелах при попытке прохода через стратегический водный путь.
Об этом сообщает Reuters.
Обстрел суден в Ормузском проливе: что известно
По данным агентства, Тегеран заявил об усилении военного контроля над Ормузским проливом на фоне напряженной ситуации с Соединенными Штатами Америки и обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и блокады иранских портов.
В сообщениях морских служб безопасности говорилось, что по меньшей мере два гражданских судна подверглись обстрелам при попытке прохода через пролив 18 апреля.
Официального подтверждения масштаба инцидентов нет, однако торговые маршруты в регионе остаются нестабильными.
Иранские военные предупредили судовладельцев о запрете прохода через водный коридор, заявив о возобновлении жесткого контроля над проливом.
В Тегеране также заявили о готовности военно-морских сил реагировать на любые попытки нарушения установленного режима.
Ситуация происходит на фоне переговоров по прекращению огня и будущего ядерного соглашения, а также опасений возможного нарушения глобальных поставок нефти и газа через один из ключевых мировых энергетических маршрутов.
Напомним, 18 апреля в оперативном командовании вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия заявили о закрытии Ормузского пролива после морской блокады США.
Как отмечалось, до момента восстановления США полной свободы судноходства для суден, направлявшихся в и из Ирана, ситуация в регионе будет оставаться под жестким контролем вооруженных сил страны.