В субботу, 18 апреля, Иран усилил контроль над Ормузским проливом и предупредил о его фактическом закрытии, после чего по меньшей мере два судна сообщили об обстрелах при попытке прохода через стратегический водный путь.

Об этом сообщает Reuters.

Обстрел суден в Ормузском проливе: что известно

По данным агентства, Тегеран заявил об усилении военного контроля над Ормузским проливом на фоне напряженной ситуации с Соединенными Штатами Америки и обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и блокады иранских портов.

Сейчас смотрят

В сообщениях морских служб безопасности говорилось, что по меньшей мере два гражданских судна подверглись обстрелам при попытке прохода через пролив 18 апреля.

Официального подтверждения масштаба инцидентов нет, однако торговые маршруты в регионе остаются нестабильными.

Иранские военные предупредили судовладельцев о запрете прохода через водный коридор, заявив о возобновлении жесткого контроля над проливом.

В Тегеране также заявили о готовности военно-морских сил реагировать на любые попытки нарушения установленного режима.

Ситуация происходит на фоне переговоров по прекращению огня и будущего ядерного соглашения, а также опасений возможного нарушения глобальных поставок нефти и газа через один из ключевых мировых энергетических маршрутов.

Напомним, 18 апреля в оперативном командовании вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия заявили о закрытии Ормузского пролива после морской блокады США.

Как отмечалось, до момента восстановления США полной свободы судноходства для суден, направлявшихся в и из Ирана, ситуация в регионе будет оставаться под жестким контролем вооруженных сил страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.