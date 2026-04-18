В субботу, 18 апреля, российские военные атаковали FPV-дроном рейсовый микроавтобус в Покровской громаде Никопольского района Днепропетровской области. В результате удара ранения получили четверо людей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Россияне атаковали дроном маршрутку на Днепропетровщине

Сейчас смотрят

По его словам, среди раненых 65-летний водитель и трое пассажиров. Это женщины в возрасте 73 и 82 лет и 14-летний подросток.

Одну из пострадавших женщин госпитализировали.

— Ребенок после оказания медицинской помощи будет лечиться амбулаторно, — отметил Ганжа.

Напомним, на Сумщине российский дрон также атаковал маршрутное такси.

В Сумской ОВА сообщили, что под удар попал микроавтобус, который ехал по маршруту Сумы — Нижнее Песчаное, в направлении Песчанского старостата.

Местные власти заявили, что российские войска сознательно выбрали гражданский транспорт как цель.

В результате атаки пострадал 65-летний водитель маршрутки. Его госпитализировали. Угрозы жизни не было.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 513-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.