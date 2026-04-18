Россияне атаковали дроном автобус на Днепропетровщине, четверо раненых
В субботу, 18 апреля, российские военные атаковали FPV-дроном рейсовый микроавтобус в Покровской громаде Никопольского района Днепропетровской области. В результате удара ранения получили четверо людей.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, среди раненых 65-летний водитель и трое пассажиров. Это женщины в возрасте 73 и 82 лет и 14-летний подросток.
Одну из пострадавших женщин госпитализировали.
— Ребенок после оказания медицинской помощи будет лечиться амбулаторно, — отметил Ганжа.
Напомним, на Сумщине российский дрон также атаковал маршрутное такси.
В Сумской ОВА сообщили, что под удар попал микроавтобус, который ехал по маршруту Сумы — Нижнее Песчаное, в направлении Песчанского старостата.
Местные власти заявили, что российские войска сознательно выбрали гражданский транспорт как цель.
В результате атаки пострадал 65-летний водитель маршрутки. Его госпитализировали. Угрозы жизни не было.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 513-е сутки.
Фото: Днепропетровская ОВА