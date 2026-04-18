Слідчі Служби безпеки України кваліфікували розстріл цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі Києва 18 квітня як терористичний акт.

Про це повідомила СБУ.

– За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей), – йдеться у повідомленні.

За наявними даними, злочин скоїв чоловік 1968 року народження. Він мав при собі зареєстровану вогнепальну зброю.

Зараз дивляться

Унаслідок його дій загинули шестеро людей. Ще семеро людей, за попередньою інформацією, госпіталізовані з пораненнями та травмами різного ступеня.

Наразі триває досудове розслідування. Його здійснюють під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

СБУ, Національна поліція та прокуратура проводять комплекс заходів для встановлення всіх обставин інциденту. Зокрема, правоохоронці перевіряють можливі мотиви стрільця.

Про подальший перебіг розслідування правоохоронці обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, сьогодні у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Після цього він забарикадувався у супермаркеті та взяв заручників.

Поліція провела спецоперацію для затримання стрільця. Злочинця ліквідували.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.