В больнице умерла не мать раненого мальчика, а ее родная сестра. Также в результате теракта в Киеве погиб отец пострадавшего подростка.

Обновлено 19 апреля в 15:00. Информацию уточнил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Стрельба в Киеве 18 апреля: что известно о погибших

– Относительно погибшей матери раненого мальчика, должен исправить ошибку. В больнице умерла не мать мальчика, а ее родная сестра, – говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что погибли оба родителя мальчика, раненного во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля.

Сейчас смотрят

Сам подросток получил огнестрельное ранение и находится в больнице.

По данным генпрокурора, в результате нападения погибли шесть человек. Один мужчина умер на месте происшествия. Женщина умерла в больнице от полученных ранений.

Сын погибших 2015 года рождения получил огнестрельное ранение. Ребенок находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь.

– По факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший гибель людей, – говорится в сообщении.

Кравченко сообщил, что правоохранители установили личность стрелка. Это мужчина 1968 года рождения. Он использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

СБУ и Нацполицией Украины принимаются все меры для установления обстоятельств преступления и его мотивов.

Напомним, в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина открыл стрельбу по людям, а затем забаррикадировался в супермаркете и захватил заложников.

Полиция провела спецоперацию по задержанию стрелка. Преступник ликвидирован.

В результате теракта погибли шесть человек. Пятнадцать пострадали. Десять из них госпитализированы, среди них есть подросток.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.