В Черновицкой области в Хотинской крепости произошел частичный обрушение на большой стене.

Об этом сообщил мэр Хотова Андрей Дранчук.

– Да, к сожалению, это не искусственный интеллект. Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла очень неприятная и очень аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене. И этот обвал очень существенный, – заявил Дранчук.

По словам мэра Хотова, в результате обрушения стены произошедшего 17 апреля никто не пострадал.

Сейчас смотрят

Дранчук рассказал, что команда государственного историко-архитектурного заповедника Хотинская крепость и работники ГСЧС оперативно отреагировали и ограничили доступ туристических групп вблизи аварийного места.

Он отметил, что возле Хотинской крепости осуществляют фиксацию и подготовку необходимых комиссионных документов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Хотин (@khotyn_gram)

Команда ГИАЗ проинформировала Черновицкую областную военную администрацию, Министерство культуры, Министерство развития общин и территорий Украины.

Он добавил, что идет поиск финансирования реставрационных работ для Хотинской крепости.

Фото: Андрей Дранчук

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.