В Хотинской крепости рухнула большая стена: что известно
В Черновицкой области в Хотинской крепости произошел частичный обрушение на большой стене.
Об этом сообщил мэр Хотова Андрей Дранчук.
Обвал стены в Хотинской крепости: что известно
– Да, к сожалению, это не искусственный интеллект. Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла очень неприятная и очень аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене. И этот обвал очень существенный, – заявил Дранчук.
По словам мэра Хотова, в результате обрушения стены произошедшего 17 апреля никто не пострадал.
Дранчук рассказал, что команда государственного историко-архитектурного заповедника Хотинская крепость и работники ГСЧС оперативно отреагировали и ограничили доступ туристических групп вблизи аварийного места.
Он отметил, что возле Хотинской крепости осуществляют фиксацию и подготовку необходимых комиссионных документов.
Переглянути цей допис в Instagram
Команда ГИАЗ проинформировала Черновицкую областную военную администрацию, Министерство культуры, Министерство развития общин и территорий Украины.
Он добавил, что идет поиск финансирования реставрационных работ для Хотинской крепости.
Фото: Андрей Дранчук