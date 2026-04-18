У Чернівецькій області в Хотинській фортеці відбувся частковий обвал на великій стіні.

Про це повідомив мер Хотова Андрій Дранчук.

Обвал стіни у Хотинській фортеці: що відомо

– Так, на жаль, це не штучний інтелект. Вчора в нашій прекрасній Хотинської фортеці сталася дуже неприємна і вкрай аварійна ситуація. Так, відбувся частковий обвал на великій стіні. І цей обвал дуже суттєвий, – заявив Дранчук.

За словами мера Хотова, внаслідок обвалу стіни який відбувся 17 квітня, ніхто не постраждав.

Дранчук розповів, що команда державного історико-архітектурний заповідника Хотинська фортеця та працівники ДСНС оперативно відреагували та обмежили доступ туристичних груп поблизу аварійного місця.

Він зазначив, що біля Хотинської фортеці здійснюють фіксацію та підготовку необхідних комісійних документів.

Команда ДІАЗ поінформувала Чернівецьку обласну військову адміністрацію, Міністерство культури, Міністерство розвитку громад та територій України.

Він додав, що триває пошук фінансування реставраційних робіт для Хотинської фортеці.

Фото: Андрій Дранчук

