У суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі невідомий відкрив стрілянину по людях, а потім забарикадувався у супермаркеті, захопивши заручників.

Поліція провела спецоперацію по затриманню злочинця, його було ліквідовано. Десятеро постраждалих госпіталізовані, серед них – дитина. П’ятеро людей загинули.

Про це повідомляє поліція Києва.

Стрілянина у Голосіївському районі Києва: що відомо

За попередньою інформацією, щонайменше одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється.

На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Очевидці стверджують, що озброєний чоловік забарикадувався всередині супермаркету Велмарт та взяв заручників.

Чоловік із зброєю нібито перебуває всередині магазину та не дозволяє людям залишити приміщення.

О 17:41 мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що зловмисник наразі перебуває у супермаркеті, там лунають постріли.

Спецоперація із затримання чоловіка наразі триває. Внаслідок стрілянини є поранені та кілька загиблих.

Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі – дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають на надають допомогу на місці.

– За інформацією медиків, двоє загиблих наразі в Голосіївському районі. У лікарні столиці госпіталізували пʼятьох поранених в результаті стрілянини на вулиці, – уточнив мер.

Серед постраждалих також – охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок.

Міністр внутрішніх справ Клименко наразі присутній на місці стрілянини в Голосіївському районі.

Клименко повідомив, що поліція ліквідувала стрільця під час затримання.

Спецпризначенці КОРД провели штурм магазину, де перебував зловмисник.

Він захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських.

Перед цим з ним безуспішно намагалися встановити контакт перемовники.

Станом на 18:17 відомо про десятьох госпіталізованих внаслідок стрілянини, уточнив Кличко.

Генпрокурор Руслан Кравченко поінформував, що відкрив стрілянину у Голосіївському районі 58-річний уродженець Москви.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

За інформацією президента Володимира Зеленського, відомо про п’ятьох загиблих.

