На Запоріжжі у ніч проти 18 квітня пролунали вибухи внаслідок російської атаки дронами. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров

Вибухи у Запорізькій області: що відомо

Іван Федоров повідомив про перші вибухи у Запорізькій області о 23:35 17 квітня. За його словами, після атаки дронів РФ були пошкоджені будинки та поранено чоловіка. 

Очільник ОВА наголосив, що постраждалому надають всю необхідну медичну допомогу. 

– Ворог атакував житлові райони Запоріжжя безпілотниками. Пошкодило обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Сталися пожежі, які вже локалізовано, – додав він пізніше. 

Мешканців та гостей міста закликають залишатися в безпечних місцях до відбою загрози по Запоріжчині.

Взрывы в Запорожье
Взрывы в Запорожье
Взрывы в Запорожье

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі уже гриміли під час атаки ворожих безпілотників на місто вдень 17 квітня.

Атака на Запоріжжя 24 березня 2026

Фото: Іван Федоров

