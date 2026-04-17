Вибухи у Запоріжжі: пошкоджені будинки, машини та об’єкт інфраструктури
На Запоріжжі у ніч проти 18 квітня пролунали вибухи внаслідок російської атаки дронами.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області: що відомо
Іван Федоров повідомив про перші вибухи у Запорізькій області о 23:35 17 квітня. За його словами, після атаки дронів РФ були пошкоджені будинки та поранено чоловіка.
Очільник ОВА наголосив, що постраждалому надають всю необхідну медичну допомогу.
– Ворог атакував житлові райони Запоріжжя безпілотниками. Пошкодило обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Сталися пожежі, які вже локалізовано, – додав він пізніше.
Мешканців та гостей міста закликають залишатися в безпечних місцях до відбою загрози по Запоріжчині.
Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі уже гриміли під час атаки ворожих безпілотників на місто вдень 17 квітня.
