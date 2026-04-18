Серия взрывов прогремела в Харькове в субботу, 18 апреля. Город подвергся ракетному удару и оказался под массированной атакой беспилотников.

Взрывы в Харькове 18 апреля: какие последствия

Обновлено в 17:24. Информацию о российской атаке на Харьков подтвердили мэр Игорь Терехов и руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, войска РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. Последствия уточняются.

По предварительной информации, удар зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.

На месте атаки вспыхнул пожар, поврежден остекление двух многоквартирных домов и два легковых автомобиля.

В настоящее время огнеборцы ГСЧС ликвидируют последствия ракетного удара.

Кроме того, 18 апреля в Харькове зафиксировали попадание группы боевых дронов, запущенных российской армией, в промышленной зоне на территории Холодногорского района.

Как отметил Терехов, в то же время поступила информация о падении боевого дрона противника на одном из рынков Киевского района Харькова. По предварительным данным, там обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1515-е сутки.

