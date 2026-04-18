Серія вибухів прогриміла у Харкові вдень у суботу, 18 квітня. Місто зазнало ракетного удару та опинилося під масованою атакою безпілотників.

Вибухи в Харкові 18 квітня: які наслідки

Інформацію про російську атаку на Харків підтвердив міський глава Ігор Терехов.

За його словами, війська РФ завдали ракетного удару по центру Харкова. Наразі наслідки уточнюються.

Зараз дивляться

Крім цього, 18 квітня у Харкові зафіксували влучання групи бойових дронів, запущених російською армією, у промисловій зоні на території Холодногірського району.

Як зазначив Терехов, водночас надійшла інформація про падіння бойового дрону противника на одному з ринків у Київському районі Харкова. За попередніми даними, там обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1515-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.