В результате взрывов в Балабино вблизи Запорожья пострадали три женщины.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Балабино 19 апреля: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Балабино, в регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения корректируемых авиационных бомб и активности вражеской тактической авиации.

По словам Федорова, российские войска ударили по поселку КАБами. В результате обстрела повреждены частные жилые дома, автомобили и гаражи.

Кроме того, ранения получили три женщины в возрасте 59, 63 и 85 лет. После оказания медицинской помощи все они лечатся амбулаторно.

Окончательные последствия взрывов в Балабино 19 апреля устанавливаются.

Позже стало известно, что враг атаковал один из жилых районов Запорожья.

В результате атаки на Запорожье 19 апреля повреждены частные дома.

Предварительно, без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 516-е сутки.

