Взрывы в Балабино: враг сбросил КАБы на поселок под Запорожьем, есть раненые
В результате взрывов в Балабино вблизи Запорожья пострадали три женщины.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Балабино 19 апреля: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Балабино, в регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения корректируемых авиационных бомб и активности вражеской тактической авиации.
По словам Федорова, российские войска ударили по поселку КАБами. В результате обстрела повреждены частные жилые дома, автомобили и гаражи.
Кроме того, ранения получили три женщины в возрасте 59, 63 и 85 лет. После оказания медицинской помощи все они лечатся амбулаторно.
Окончательные последствия взрывов в Балабино 19 апреля устанавливаются.
Позже стало известно, что враг атаковал один из жилых районов Запорожья.
В результате атаки на Запорожье 19 апреля повреждены частные дома.
Предварительно, без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 516-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.