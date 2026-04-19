Унаслідок вибухів у Балабиному поблизу Запоріжжя постраждали троє жінок.

Про це 19 квітня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Балабиному 19 квітня: що відомо

Перед тим, як прогриміли вибухи в Балабиному, у регіоні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб і активність ворожої тактичної авіації.

За словами Федорова, російські війська вдарили по селищу КАБами. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі та гаражі.

Крім того, поранення дістали троє жінок віком 59, 63 та 85 років. Після надання медичної допомоги всі вони лікуються амбулаторно.

Остаточні наслідки вибухів у Балабиному 19 квітня встановлюються.

Пізніше стало відомо, що ворог атакував один із житлових районів Запоріжжя.

Унаслідок атаки на Запоріжжя 19 квітня пошкоджені приватні будинки.

Попередньо, без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 516-ту добу.

