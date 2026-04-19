Атака на Чернигов: повреждены дома и учебное заведение, погиб юноша, есть раненые
В результате атаки на Чернигов сегодня ночью 19 апреля погиб 16-летний парень, еще четыре человека получили ранения.
О последствиях атаки сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.
По предварительным данным, в результате падения вражеских беспилотников в городе загорелись частные дома.
В целом в результате ночной атаки на Чернигов повреждены по меньшей мере семь частных домов, три из которых уничтожены огнем.
Также подверглись разрушениям административное здание, учебное заведение и два автомобиля.
Кроме того, в результате атаки на Чернигов 19 апреля погиб 16-летний юноша. Ранения получили четыре человека — три женщины и один мужчина.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Сейчас экстренные службы работают на местах ударов, продолжается фиксация последствий атаки на Чернигов.
