В результате атаки на Чернигов сегодня ночью 19 апреля погиб 16-летний парень, еще четыре человека получили ранения.

О последствиях атаки сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Атака на Чернигов 19 апреля: что известно

По предварительным данным, в результате падения вражеских беспилотников в городе загорелись частные дома.

В целом в результате ночной атаки на Чернигов повреждены по меньшей мере семь частных домов, три из которых уничтожены огнем.

Также подверглись разрушениям административное здание, учебное заведение и два автомобиля.

Кроме того, в результате атаки на Чернигов 19 апреля погиб 16-летний юноша. Ранения получили четыре человека — три женщины и один мужчина.

Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Сейчас экстренные службы работают на местах ударов, продолжается фиксация последствий атаки на Чернигов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 516-е сутки.

