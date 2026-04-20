В результате атаки на Броварской район Киевской области пострадал один человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Броварской район 20 апреля: что известно

По словам главы Киевской ОГА Николая Калашника, враг атаковал Броварской район ударными беспилотниками.

В результате удара российских войск по жилому сектору в Броварском районе были повреждены два дома. В одном из них возник пожар.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В результате атаки на Броварской район травмирован 51-летний человек. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работали подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

Правоохранители и спасатели продолжают фиксировать последствия вражеского удара.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1516-е сутки.

Фото : ГСЧС

