Атака на Броварський район 20 квітня 2026: наслідки Атака на Броварський район 20 квітня 2026 року. Детальніше про наслідки атаки дронів на Броварський район 20 квітня — на сайті Факти ICTV.
В результате атаки на Броварской район Киевской области пострадал один человек.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Атака на Броварской район 20 апреля: что известно
По словам главы Киевской ОГА Николая Калашника, враг атаковал Броварской район ударными беспилотниками.
В результате удара российских войск по жилому сектору в Броварском районе были повреждены два дома. В одном из них возник пожар.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В результате атаки на Броварской район травмирован 51-летний человек. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Сейчас на месте происшествия работали подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.
Правоохранители и спасатели продолжают фиксировать последствия вражеского удара.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1516-е сутки.
