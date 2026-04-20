Унаслідок атаки на Броварський район Київської області постраждала одна людина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Атака на Броварський район 20 квітня: що відомо

За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, ворог атакував Броварський район ударними безпілотниками.

Унаслідок удару російських військ по житловому сектору в Броварському районі було пошкоджено два будинки. В одному з них виникла пожежа.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

У результаті атаки на Броварський район травмовано 51-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога.

Наразі на місці події працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

Правоохоронці та рятувальники продовжують фіксувати наслідки ворожого удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.

Фото : ДСНС

