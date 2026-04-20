Атака на Броварський район: спалахнула пожежа, поранено людину
Унаслідок атаки на Броварський район Київської області постраждала одна людина.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Атака на Броварський район 20 квітня: що відомо
За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, ворог атакував Броварський район ударними безпілотниками.
Унаслідок удару російських військ по житловому сектору в Броварському районі було пошкоджено два будинки. В одному з них виникла пожежа.
Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.
У результаті атаки на Броварський район травмовано 51-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували, йому надається необхідна медична допомога.
Наразі на місці події працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.
Правоохоронці та рятувальники продовжують фіксувати наслідки ворожого удару.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1517-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.