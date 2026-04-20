Вблизи Ровно произошел взрыв на предприятии: есть пострадавшие
Вблизи города Ровно произошел мощный взрыв, в результате чего есть пострадавшие люди.
Об этом сообщает полиция Ровенской области.
Взрыв вблизи Ровно 20 апреля: какие последствия
По информации полиции, 20 апреля около 13:00 на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв.
После этого на месте произошел пожар, который удалось локализовать.
Известно по меньшей мере о восьми пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Решается вопрос о правовой квалификации чрезвычайного происшествия.
На месте взрыва работают экстренные службы и руководство силовых ведомств. Все детали устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 517-е сутки.
