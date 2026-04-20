В городе Городок Львовской области правоохранители разоблачили факт длительной трудовой эксплуатации мужчины, во время которой он не получал заработной платы, не имел документов и фактически был лишён возможности покинуть место работы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Трудовая эксплуатация сроком 23 года

По информации следствия, в 2002 году к предпринимателю обратилась женщина с просьбой помочь её брату с трудоустройством и жильём.

На тот момент мужчине было 47 лет, он злоупотреблял алкоголем.

Предприниматель, который лично знал мужчину, предложил ему работу по хозяйству с оплатой и проживанием.

Однако, как отмечают правоохранители, впоследствии эти условия фактически перестали выполняться.

— Сначала мужчина ещё мог свободно передвигаться и посещать родственников, но со временем его лишили такой возможности. За выполненную работу он не получал денег — только еду, иногда готовые блюда, сигареты и место для проживания, — рассказали в Офисе генпрокурора.

Следствие установило, что в течение лет работы на предпринимателя мужчина выполнял различные работы: помогал в строительстве, рубил дрова, косил траву, обрабатывал огород.

В тёплый период года его также привлекали к охране территории хозяйства и уходу за животными.

Правоохранители выяснили, что потерпевший проживал в хозяйственной постройке без надлежащего отопления, водоснабжения и санитарных условий.

В летний период, когда его направляли охранять хозяйство, мужчина жил в металлическом контейнере без окон, электричества и воды.

Кроме того, у него не было сменной одежды и постельного белья, а паспорт, по данным следствия, забрал работодатель.

— Жалобы на состояние здоровья игнорировались. В случае недовольства его работой подозреваемый применял физическую силу, оскорблял и унижал мужчину. В таких условиях потерпевший находился 23 года, — добавили в Офисе генпрокурора.

Потерпевшего освободили в сентябре 2025 года после получения информации о возможной эксплуатации работниками миграционной полиции.

Сейчас мужчине 71 год. Он прошёл медицинское обследование, которое выявило хронические заболевания, травмы рук и отсутствие зубов.

Судебно-психиатрическая экспертиза также зафиксировала ухудшение психоэмоционального состояния и социальной адаптации.

Сейчас потерпевший находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимую помощь и уход.

Предпринимателю сообщили о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины). Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

