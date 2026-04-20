У місті Городок Львівської області правоохоронці викрили факт тривалої трудової експлуатації чоловіка, під час якої він не отримував заробітної плати, не мав документів і фактично був позбавлений можливості залишити місце праці.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Трудова експлуатація чоловіка строком 23 роки

За інформацією слідства, у 2002 році до підприємця звернулася жінка з проханням допомогти її братові з працевлаштуванням і житлом.

Зараз дивляться

На той момент чоловікові було 47 років, він зловживав алкоголем.

Підприємець, який особисто знав чоловіка, запропонував йому роботу по господарству з оплатою та проживанням.

Однак, як зазначають правоохоронці, згодом ці умови фактично перестали виконуватися.

– Спочатку чоловік ще міг вільно пересуватися та відвідувати родичів, але з часом його позбавили такої можливості. За виконану роботу він не отримував грошей – лише їжу, іноді готові страви, цигарки та місце для проживання, – розповіли в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що протягом років роботи на підприємця чоловік виконував різні роботи: допомагав у будівництві, рубав дрова, косив траву, обробляв город.

У теплий період року його також залучали до охорони території господарства та догляду за тваринами.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий проживав у господарській будівлі без належного опалення, водопостачання та санітарних умов.

У літній період, коли його направляли охороняти господарство, чоловік мешкав у металевому контейнері без вікон, електрики та води.

Крім того, у нього не було змінного одягу та постільної білизни, а паспорт, за даними слідства, забрав роботодавець.

– Скарги на стан здоров’я ігнорувалися. У разі невдоволення його роботою підозрюваний застосовував фізичну силу, ображав і принижував чоловіка. У таких умовах потерпілий перебував 23 роки, – додали в Офісі генпрокурора.

Потерпілого звільнили у вересні 2025 року після отримання інформації про можливу експлуатацію працівниками міграційної поліції.

Наразі чоловікові 71 рік. Він пройшов медичне обстеження, яке виявило хронічні захворювання, травми рук і відсутність зубів.

Судово-психіатрична експертиза також зафіксувала погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації.

Наразі потерпілий перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує необхідну допомогу та догляд.

Підприємцю повідомили про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Вона передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.