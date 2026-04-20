Вибух на підприємстві поблизу Рівного: названа ймовірна причина
- На підприємстві поблизу Рівного під час зварювальних робіт вибухнув газовий балон.
- Унаслідок вибуху постраждали дев’ятеро людей, двоє з них – у тяжкому стані.
Стала відома причина вибуху, що стався сьогодні вдень поблизу Рівного. На підприємстві під час звірювальних робіт вибухнув газовий балон.
Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
– На підприємстві біля Рівного вибухнув газовий балон. Такий попередній висновок фахівців. Це сталося під час зварювальних робіт, – йдеться у повідомленні.
Унаслідок інциденту травмовано дев’ять людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
На місці події продовжують працювати відповідні служби.
Раніше повідомлялося, що 20 квітня у Рівному близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, пролунав вибух.
Після інциденту виникла пожежа, яку згодом вдалося локалізувати.
Попередньо було відомо щонайменше про вісьмох постраждалих, один із яких перебував у тяжкому стані.
