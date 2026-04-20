Стала відома причина вибуху, що стався сьогодні вдень поблизу Рівного. На підприємстві під час звірювальних робіт вибухнув газовий балон.

Кількість постраждалих зросла до дев’яти осіб, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

– На підприємстві біля Рівного вибухнув газовий балон. Такий попередній висновок фахівців. Це сталося під час зварювальних робіт, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок інциденту травмовано дев’ять людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

На місці події продовжують працювати відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що 20 квітня у Рівному близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, пролунав вибух.

Після інциденту виникла пожежа, яку згодом вдалося локалізувати.

Попередньо було відомо щонайменше про вісьмох постраждалих, один із яких перебував у тяжкому стані.

Нагадаємо, у Хмельницькому стався вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок якого обвалилися три поверхи.

Ймовірною причиною вибуху міг стати витік побутового газу. У результаті постраждали п’ятеро людей.

Пов'язані теми:

