У Дніпропетровській області під час затримання чоловіка у нетверезому стані, який погрожував гранатами та відкрив газ у будинку, стався вибух. Унаслідок інциденту постраждали п’ятеро правоохоронців.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Вибух гранати у Миколаївці: що відомо

За даними правоохоронців, близько 06:30 21 квітня до поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку жителя села Миколаївка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Заявник повідомив, що чоловік перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння та має при собі дві гранати.

На місце прибули працівники Синельниківського районного управління поліції, які розпочали перемовини з чоловіком.

— Під час спілкування він повідомив, що відкрив газ у приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках. З метою недопущення подальшої ескалації та усунення загрози цивільному населенню поліцейські розпочали затримання, – йдеться у повідомленні.

Під час спроби затримання чоловік кинув у бік поліцейських два вибухонебезпечні предмети. Один із них не спрацював, інший вибухнув, заявили в поліції.

Унаслідок вибуху гранати в Миколаївці поранення дістали п’ятеро правоохоронців. Усі вони зазнали осколкових поранень різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Серед постраждалих – працівники групи оперативного реагування та відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції.

— Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження. Під час огляду місця вибуху вилучено фрагменти гранат та запал до них, – зазначили у поліції Дніпропетровської області.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

Поліція встановлює всі обставини інциденту та вирішує питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, 20 квітня вибух пролунав поблизу міста Рівне. Як стало відомо пізніше, під час зварювальних робіт на одному з місцевих підприємств вибухнув газовий балон. Поранень дістали дев’ятеро людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Фото: поліція Дніпропетровської області

