В Нежине Черниговской области дети рассматривали пистолет, который 11-летний мальчик нашел на улице и принес домой. Прозвучал выстрел, и его друг получил ранение ноги.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

В Нежине мальчик получил ранение из пистолета

— Сегодня днем в полицию поступило сообщение о том, что в городе Нежин 12-летний мальчик получил ранение ноги из предмета, похожего на травматический пистолет, — говорится в сообщении.

На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

По словам друга пострадавшего, 11-летнего мальчика, он нашел пистолет три дня назад, после чего принес его домой и спрятал.

В день происшествия к нему в гости пришел 12-летний друг, которому он решил показать найденный предмет.

Во время того, как дети рассматривали пистолет, произошел выстрел, в результате чего 12-летний мальчик получил ранение ноги.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Пистолет изъят и направлен на экспертное исследование.

Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

