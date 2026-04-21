Працівників Пересипського районного ТЦК затримали за підозрою в розбої.

За даними слідства, вони могли викрасти $30 тис. у цивільного під час заходів оповіщення.

Через це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський усунув від виконання обов’язків начальника Одеського обласного ТЦК та СП та начальника Пересипського районного ТЦК та СП.

Зараз дивляться

Затримання працівників ТЦК в Одесі 21 квітня: що відомо

Інцидент із затриманням працівників ТЦК в Одесі стався 21 квітня близько 12:00 на площі Толбухіна.

За попередніми даними, під час заходів оповіщення військовослужбовці зупинили цивільного чоловіка та помістили його до службового автомобіля ТЦК Volkswagen T6.

Близько 12:30 співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали військових.

Першу групу оповіщення зупинили на вулиці Балківській. Іншу групу затримали в напрямку Пересипського мосту.

Під час операції правоохоронці застосували вогнепальну зброю, оскільки водій відмовився зупинятися.

Постраждалих унаслідок затримання немає.

Офіційна позиція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК підтвердили факт затримання та заявили про повну співпрацю з правоохоронцями.

— Керівництвом забезпечується повна взаємодія з уповноваженими органами для з’ясування всіх деталей, — зазначили у відомстві.

Там наголосили, що підтримують прозоре та об’єктивне розслідування.

— Будь-які порушення закону в лавах ЗСУ є неприпустимими, а очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом, — йдеться у заяві.

Також у ТЦК закликали утриматися від передчасних висновків та поширення неперевіреної інформації.

У відомстві додали, що центр комплектування продовжує працювати у штатному режимі.

Дії військовослужбовців попередньо кваліфікують за статтею 187 Кримінального кодексу України — розбій.

Наразі тривають слідчі дії, всі обставини встановлюються.

Крім того, згідно з розпорядженням Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальників обласного ТЦК та Пересипського районного ТЦК усунули від виконання обов’язків.

Окремо доручили перевірку Військовій службі правопорядку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.