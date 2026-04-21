Вибухи в Харкові: російський дрон влучив в адмінбудівлю
Унаслідок ранкового вибуху в Харкові сьогодні, 21 квітня, постраждала адміністративна будівля.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 21 квітня: які наслідки
Вибух у Харкові сьогодні, 21 квітня, пролунав близько 07:00 у Шевченківському районі міста.
Ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, що ввечері 20 квітня, коли теж лунали вибухи в Харкові, під атакою ворожих дронів були два райони міста.
Зокрема, внаслідок російського удару є постраждалі в Холодногірському районі. Скільки людей травмувалося та який їхній стан, наразі невідомо.
Також вибух було чути в Основ’янському районі Харкова. Зафіксовано влучання БпЛА в багатоквартирний будинок, а також кілька приватних.
Крім того, пошкоджено приватне домоволодіння та паркан.
Медики надали допомогу шістьом постраждалим в Основ’янському районі. Зокрема, 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.