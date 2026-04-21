Уночі 21 квітня, під час повітряної загрози, у Сумах пролунали вибухи, внаслідок чого зафіксовано пошкодження та є постраждалі.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Оновлено о 8:30

Вибухи в Сумах 21 квітня: що відомо

Вибухи в Сумах 21 квітня було чути близько 2:00 години.

За словами очільника Сумської ОВА Олега Григорова, цієї ночі російська армія завдала масованого удару дронами по обласному центру.

— Російські безпілотники поцілили в житловий сектор. Пошкоджені багатоповерхівки, цивільні автівки. Ще один БпЛА влучив на територію лікувального закладу, – повідомив Григоров.

Водночас начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко розповів, що внаслідок масованого ворожого удару БпЛА пошкоджені багатоповерхівки, обʼєкти інфраструктури та цивільні автівки у Зарічному районі Сум.

За його словами, на місці влучань здійнялася пожежа.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих.

— Внаслідок нічної ворожої атаки на Суми попередньо травмовано 4 осіб, серед яких – дитина 17 років: її та двох чоловіків ушпиталено. Ще одному надана допомога на місці, – зазначив Сергій Кривошеєнко.

Лікарі продовжують надавати медичну допомогу, переважно у випадках гострої реакції на стрес, підкреслив Кривошеєнко.

Очільник Сумської ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки на місто загалом постраждали 15 людей.

Поранень дістали троє дітей віком 13, 15 та 17 років. Їх госпіталізовано.

За словами Олега Григорова, більшість постраждалих – люди літнього віку.

Нагадаємо, увечері 20 квітня вибухи пролунали у Харкові. Під атакою опинилися Холодногірський та Основ’янський райони міста.

Унаслідок влучання в Основ’янському районі Харкова пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждало троє людей.

Фото: Сергій Кривошеєнко

