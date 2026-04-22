22 квітня російська армія атакувала Одесу двома хвилями. Ціллю ворога була портова інфраструктура міста.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 22 квітня: що відомо

За словами начальника Одеської МВА Сергія Лисака, атака на Одесу 22 квітня відбулася двома хвилями ударних безпілотників.

Під ворожим ударом опинилася портова інфраструктура Одещини.

— Люди та цивільна забудова не постраждали, – повідомив Сергій Лисак.

Унаслідок масової атаки дронами зафіксовано пошкодження портових об’єктів, передає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

— Попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових обʼєктів. На щастя, минулося без постраждалих. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками, – зазначив він.

Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки на Одесу.

Водночас віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що внаслідок влучань дронів виникли пожежі.

За його словами, пошкоджено причали, складські приміщення, залізничну інфраструктуру та об’єкти портових операторів.

Нагадаємо, під час атаки на Запоріжжя 22 квітня ворог поцілив по сортувальному парку на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом.

Загинув помічник машиніста. Машиніст наразі перебуває в лікарні.

Фото: Олег Кіпер

