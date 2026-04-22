22 апреля в Болгарии автобус наехал на группу украинцев. Погибли два человека, еще 16 ранены.

Об этом сообщают местное медиа Dir.bg.

ДТП в Болгарии 22 апреля: что известно

ДТП в Болгарии 22 апреля произошло примерно в двух километрах от пограничного пункта Малко-Тырново в направлении Турции.

Как отмечается, автобус остановился на склоне из-за нехватки горючего.

Пассажиры вышли из салона, после чего транспортное средство внезапно начало двигаться назад.

Автобус наехал на стоящих сзади людей, а затем опрокинулся в кювет.

В полиции уточнили, что сигнал о ДТП поступил в 07:05.

В салоне находились 37 пассажиров и два водителя – все граждане Украины.

В результате ДТП в Болгарии погибли два человека. Шестерых пострадавших доставили в медицинские учреждения Бургаса, еще десятым оказали помощь в центре экстренной медицины Малко-Тырново.

Среди людей с легкими травмами есть дети. Их временно разместили в дневном центре для пожилых людей, снабдив водой и пищей.

По данным местных медиа, пассажиры автобуса были украинскими беженцами, проживающими в Бургасе. Они направлялись в Турцию на экскурсию.

Водитель автобуса задержан, продолжается расследование причин трагедии. Известно, что у автобуса есть украинская регистрация.

Следователи уже работают над установлением причин трагедии. В частности, они должны выяснить, в каком техническом состоянии находилось транспортное средство и правильно ли водитель и пассажиры действовали во время вынужденной остановки.

Напомним, 15 апреля в Прикарпатском воеводстве Польши опрокинулся микроавтобус с украинцами. В аварию, произошедшую в населенном пункте Буды Ланьцутского уезда, попали шесть человек, среди которых 9-летний ребенок.

Автобус опрокинулся из-за того, что водитель съехал с дороги и врезался в защитное ограждение.

Водитель и одна пассажирка попали в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

