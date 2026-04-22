22 квітня у Болгарії автобус наїхав на групу українців. Загинули 2 осіб, ще 16 поранено.

Про це повідомляє місцеве медіа Dir.bg.

ДТП у Болгарії 22 квітня: що відомо

ДТП у Болгарії 22 квітня сталося приблизно за два кілометри від прикордонного пункту Малко-Тирново в напрямку Туреччини.

Зараз дивляться

Як зазначається, автобус зупинився на схилі через нестачу пального.

Пасажири вийшли з салону, після чого транспортний засіб раптово почав рухатися назад.

Автобус наїхав на людей, які стояли позаду, а потім перекинувся в кювет.

У поліції уточнили, що сигнал про ДТП надійшов о 07:05.

У салоні перебували 37 пасажирів і двоє водіїв – усі громадяни України.

Унаслідок ДТП у Болгарії загинули двоє людей. Шістьох постраждалих доправили до медичних закладів Бургаса, ще десятьом надали допомогу в центрі екстреної медицини Малко-Тирново.

Серед людей із легкими травмами є діти. Їх тимчасово розмістили у денному центрі для літніх людей, забезпечивши водою та їжею.

За даними місцевих медіа, пасажири автобуса були українськими біженцями, які проживають у Бургасі. Вони прямували до Туреччини на екскурсію.

Слідчі вже працюють над встановленням причин трагедії. Зокрема, вони мають з’ясувати, у якому технічному стані перебував транспортний засіб та чи правильно водій і пасажири діяли під час вимушеної зупинки.

Водія автобуса затримали, триває розслідування причин трагедії. Відомо, що автобус має українську реєстрацію.

Нагадаємо, 15 квітня у Прикарпатському воєводстві Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями. В аварію, що трапилась у населеному пункті Буди Ланьцутські Ланьцутського повіту, потрапило шестеро людей, серед яких 9-річна дитина.

Автобус перекинувся через те, що водій з’їхав з дороги та врізався в захисну загорожу.

Водій та одна пасажирка потрапили до лікарні. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.