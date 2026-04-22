ДТП з українцями в Болгарії: 2 загиблих та 16 поранених
22 квітня у Болгарії автобус наїхав на групу українців. Загинули 2 осіб, ще 16 поранено.
Про це повідомляє місцеве медіа Dir.bg.
ДТП у Болгарії 22 квітня: що відомо
ДТП у Болгарії 22 квітня сталося приблизно за два кілометри від прикордонного пункту Малко-Тирново в напрямку Туреччини.
Як зазначається, автобус зупинився на схилі через нестачу пального.
Пасажири вийшли з салону, після чого транспортний засіб раптово почав рухатися назад.
Автобус наїхав на людей, які стояли позаду, а потім перекинувся в кювет.
У поліції уточнили, що сигнал про ДТП надійшов о 07:05.
У салоні перебували 37 пасажирів і двоє водіїв – усі громадяни України.
Унаслідок ДТП у Болгарії загинули двоє людей. Шістьох постраждалих доправили до медичних закладів Бургаса, ще десятьом надали допомогу в центрі екстреної медицини Малко-Тирново.
Серед людей із легкими травмами є діти. Їх тимчасово розмістили у денному центрі для літніх людей, забезпечивши водою та їжею.
За даними місцевих медіа, пасажири автобуса були українськими біженцями, які проживають у Бургасі. Вони прямували до Туреччини на екскурсію.
Слідчі вже працюють над встановленням причин трагедії. Зокрема, вони мають з’ясувати, у якому технічному стані перебував транспортний засіб та чи правильно водій і пасажири діяли під час вимушеної зупинки.
Водія автобуса затримали, триває розслідування причин трагедії. Відомо, що автобус має українську реєстрацію.
