Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Прикарпатському воєводстві Польщі увечері 15 квітня.

Мікроавтобус, в якому перебували українці, перекинувся на автомагістралі поблизу села Буди Ланьцутські.

Про це пише BFM-24.

Зараз дивляться

ДТП в Польщі 15 квітня: що відомо

У транспортному засобі перебували шестеро людей, серед них 9-річна дитина.

У середу після 17:00 мікроавтобус перекинувся на смузі в напрямку Жешува. Аварія сталася в населеному пункті Буди Ланьцутські Ланьцутського повіту.

Поліцейські попередньо встановили, що водій мікроавтобуса марки Mercedes з’їхав з дороги та врізався в захисну загорожу.

– Унаслідок цього сталося перекидання, – повідомив речник ланьцутської поліції, комісар Войцех Груца.

У мікроавтобусі їхали громадяни України – п’ятеро дорослих і одна 9-річна дитина.

– Двоє осіб потрапили до лікарні. Це водій та одна з пасажирок. Їх уже виписали, – передав комісар Груца.

Комендатура Державної пожежної служби в Ланьцуті повідомила, що першими допомогу на місці аварії надали військовослужбовці Військової пожежної служби з 23-ї тактичної авіаційної бази, а також військовослужбовці із військової карети швидкої допомоги 21-ї Подгальської стрілецької бригади.

Як уточнюється, вони проїжджали повз у колоні.

Нагадаємо, у грудні неподалік Любліна сталася ДТП. Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус, в якому перебувало 26 українців.

Ніхто з них не постраждав, водій автівки загинув.

Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.