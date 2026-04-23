В Коростене российский дрон атаковал тепловоз: погибла женщина
В Житомирской области на станции Коростень российский беспилотник атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру – тепловоз, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщают руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, Министерство развития общин и территорий Украины.
Атака на железную дорогу в Житомирской области
По информации Житомирской ОВА, враг нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре.
Сейчас известно об одной женщине, которая погибла в результате российской атаки.
В Минразвития отметили, что гражданка проходила рядом, когда беспилотник нанес удар по тепловозу на станции Коростень.
В это время железнодорожники находились в укрытии, поэтому они не пострадали.
– Россия продолжает прицельно атаковать подвижной состав железной дороги. Призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать алгоритмы эвакуации и немедленно направляться в укрытие. Это спасает жизнь, – отмечают в Минразвития.
На месте атаки работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы.
Фото: Минразвития, Виталий Бунечко