В Житомирской области на станции Коростень российский беспилотник атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру – тепловоз, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщают руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, Министерство развития общин и территорий Украины.

Атака на железную дорогу в Житомирской области

По информации Житомирской ОВА, враг нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре.

Сейчас известно об одной женщине, которая погибла в результате российской атаки.

В Минразвития отметили, что гражданка проходила рядом, когда беспилотник нанес удар по тепловозу на станции Коростень.

В это время железнодорожники находились в укрытии, поэтому они не пострадали.

– Россия продолжает прицельно атаковать подвижной состав железной дороги. Призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать алгоритмы эвакуации и немедленно направляться в укрытие. Это спасает жизнь, – отмечают в Минразвития.

На месте атаки работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы.

Фото: Минразвития, Виталий Бунечко

