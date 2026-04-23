В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Украину 155 ударными беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 23 апреля: что известно

Ночная атака началась в 18:00 22 апреля. Российские войска применили 155 ударных БпЛА типа Shahed (в том числе реактивные), Гербера, Италмас и другие.

Пуски осуществлялись с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска.

Около 100 из всех дронов составляли именно Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 139 вражеских беспилотников в северных, южных и восточных регионах.

В то же время зафиксировано попадание 11 ударных дронов на девяти локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА еще на четырех.

В частности, ночная атака на Днепр привела к серьезным последствиям. В разных районах города возникли пожары после попаданий беспилотников.

Повреждена жилая застройка, в частности многоэтажные дома. По предварительным данным, один из ударов пришелся непосредственно на многоэтажку, где загорелись несколько квартир.

Кроме жилья, огонь охватил автомобили и один из магазинов. Спасатели работают на местах, ликвидируют последствия атак и помогают пострадавшим.

В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили ранения.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве оставались вражеские цели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.

