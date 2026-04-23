У Житомирський області на станції Коростень російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру – тепловоз, внаслідок чого є загибла людина.

Про це повідомляють керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, Міністерство розвитку громад та територій України.

Атака на залізницю в Житомирській області

За інформацією Житомирської ОВА, ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі.

Зараз дивляться

Наразі відомо про одну жінку, яка загинула внаслідок російської атаки.

У Мінрозвитку зазначили, що громадянка проходила поруч, коли безпілотник завдав удару по тепловозу на станції Коростень.

У цей час залізничники перебували в укритті, тому вони не постраждали.

– Росія продовжує прицільно атакувати рухомий склад залізниці. Закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися алгоритмів евакуації та негайно прямувати в укриття. Це рятує життя, – зазначають в Мінрозвитку.

На місці атаки працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.

Фото: Мінрозвитку, Віталій Бунечко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.