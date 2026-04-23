У Коростені російський дрон атакував тепловоз: загинула жінка
У Житомирський області на станції Коростень російський безпілотник атакував цивільну залізничну інфраструктуру – тепловоз, внаслідок чого є загибла людина.
Про це повідомляють керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, Міністерство розвитку громад та територій України.
Атака на залізницю в Житомирській області
За інформацією Житомирської ОВА, ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі.
Наразі відомо про одну жінку, яка загинула внаслідок російської атаки.
У Мінрозвитку зазначили, що громадянка проходила поруч, коли безпілотник завдав удару по тепловозу на станції Коростень.
У цей час залізничники перебували в укритті, тому вони не постраждали.
– Росія продовжує прицільно атакувати рухомий склад залізниці. Закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися алгоритмів евакуації та негайно прямувати в укриття. Це рятує життя, – зазначають в Мінрозвитку.
На місці атаки працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.
Фото: Мінрозвитку, Віталій Бунечко