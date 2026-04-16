Этой ночью Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными БпЛА.

Ночная атака Одессы: что известно

В результате атаки Одессы пострадали 16 человек, проинформировал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Также известно о восьми погибших.

— Только что стало известно о восьмом погибшем после этой тяжелой ночи в Одессе. Соболезнования родным и близким, — написал он в Telegram.

Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, а также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Напомним, что вечером 15 апреля российские войска атаковали Одессу. В городе зафиксировали попадания по многоэтажному жилому дому. В результате обстрела погиб человек, еще шесть — пострадавшие.

В то же время, как сообщили Воздушные силы ВСУ, за сутки российские войска осуществили две волны комбинированных атак на Украину, применив 703 средства воздушного нападения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1513-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

