Атака на Одессу: дроны и ракеты РФ убили 8 человек, еще 16 — пострадали
- РФ нанесла удар по Одессе, запустив ракеты и дроны по городу.
- В результате обстрела погибли 8 человек, еще 16 - пострадали.
- Кроме того, зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и жилого дома.
Этой ночью Одесса пережила несколько волн атак ракетами и ударными БпЛА.
Ночная атака Одессы: что известно
В результате атаки Одессы пострадали 16 человек, проинформировал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Также известно о восьми погибших.
— Только что стало известно о восьмом погибшем после этой тяжелой ночи в Одессе. Соболезнования родным и близким, — написал он в Telegram.
Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, а также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.
Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.
Напомним, что вечером 15 апреля российские войска атаковали Одессу. В городе зафиксировали попадания по многоэтажному жилому дому. В результате обстрела погиб человек, еще шесть — пострадавшие.
В то же время, как сообщили Воздушные силы ВСУ, за сутки российские войска осуществили две волны комбинированных атак на Украину, применив 703 средства воздушного нападения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1513-е сутки.
