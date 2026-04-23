Вибухи в Одесі 24 квітня: внаслідок атаки РФ є влучання в будинок
Вибухи в Одесі пролунали уночі проти п’ятниці, 24 квітня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста.
Вибухи в Одесі 24 квітня: які наслідки
– Внаслідок ворожої атаки на місто, є влучання в житловий будинок, – повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
Він додав, що наразі з’ясовуються всі обставини.
О 23:57 Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.
Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала Одесу двома хвилями. Ворог цілив у припортову інфраструктуру.
Унаслідок масової атаки дронами зафіксовано пошкодження портових об’єктів.
Минулося без постраждалих. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.