Российские войска повторно обстреляли Днепр, попав в тот же жилой квартал, что и ночью 25 апреля.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и Офис Генерального прокурора.

Обстрел Днепра 25 апреля: что известно

Российские войска снова обстреляли Днепр, попав в жилой дом. Удар пришелся на тот же квартал, который враг атаковал ночью.

Сейчас смотрят

По уточненным данным, в результате этой атаки погиб человек. Еще по меньшей мере семеро получили ранения, среди них — трое детей.

Парня 15 лет и девушку 16 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один парень 16 лет будет лечиться амбулаторно.

Всего в результате обеих атак на Днепр 25 апреля ранены 34 человека, пятеро погибли.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также стало известно, что во время повторного обстрела Днепра под ударом оказался заместитель городского головы Юрий Яндульский.

Он находился на улице Рабочей вместе со специалистами, где обследовал последствия предыдущей атаки, когда российские войска нанесли новый удар.

Сейчас в Днепре продолжаются аварийно-спасательные работы. Специалисты разбирают завалы и обследуют поврежденные здания.

Информация о последствиях обстрела Днепра 25 апреля уточняется.

Напомним, в ночь на 25 апреля оккупанты массово атаковали Днепр ракетами и ударными беспилотниками.

Во время удара возникли пожары, были повреждены многоэтажки и объекты инфраструктуры.

Одна из четырехэтажек была разрушена, под ее завалами спасатели достали тела погибших.

Несмотря на ночную атаку, враг продолжил обстрелы утром и снова ударил по тому же жилому кварталу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 522-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото : ДСНС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.