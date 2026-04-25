Во время ночной атаки на Украину 25 апреля российские войска применили 666 средств воздушного нападения — ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 25 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 24 апреля.

Российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БпЛА, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По данным Воздушных сил, основным направлением удара был Днепр. Кроме того, под атакой оказались Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

В общем радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 666 средств воздушного нападения. Среди них — 47 ракет и 619 беспилотников.

Россияне применили:

12 баллистических ракет Искандер-М

29 крылатых ракет Х-101 из акватории Каспийского моря,

одну крылатую ракету Искандер-К из Брянской области,

пять крылатых ракет Калибр.

Также враг запустил 619 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов из районов Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Около 400 из них составляли именно Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 610 целей — 30 ракет и 580 беспилотников различных типов.

В частности, уничтожено 26 крылатых ракет Х-101, четыре крылатые ракеты Калибр и 580 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных беспилотников на 23 локациях. Также обломки сбитых БпЛА упали на девяти локациях.

Информация о еще четырех ракетах уточняется, данные о попаданиях не поступали.

В частности, во время ночной атаки на Днепр ранения получили более 20 человек, есть погибшие.

В результате удара повреждены пять многоэтажных домов. Одна из четырехэтажек разрушена. Также под удар попал объект промышленной инфраструктуры.

Среди пострадавших — 9-летний мальчик. Ему оказали медицинскую помощь, лечение ребенок будет проходить амбулаторно.

Всего 11 человек госпитализировали. Состояние большинства пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. В то же время 28-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Среди госпитализированных также женщины в возрасте 41, 44 и 58 лет и 41-летний мужчина. Еще шесть человек не выходят на связь.

В Воздушных силах предупредили, что атака продолжается, ведь в воздушное пространство Украины зашли новые группы ударных БпЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 522-е сутки.

