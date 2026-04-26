РФ атаковала Украину 144 дронами: сколько целей сбила ПВО
В ночь на 26 апреля (с 18:00 25 апреля) российский враг атаковал Украину 144 ударными дронами типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Около 100 из них — это ударные Shahed.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину 26 апреля
Россияне запускали дроны из направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и временно оккупированного Донецка.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 124 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в шести локациях.
В результате атак дронов в Днепре произошел пожар на объекте инфраструктуры. В Кривом Роге и Лозуватской общине Днепропетровской области возникли пожары. Также пострадала инфраструктура.
Ночью враг снова обстрелял Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждена гражданская и портовая инфраструктура.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 523-е сутки.
