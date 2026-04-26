Уранці 26 квітня російська армія атакувала Чернігів. Унаслідок ворожих ударів спалахнули пожежі.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Атака на Чернігів 26 квітня: які наслідки

Ворожа атака на Чернігів 26 квітня сталася близько 06:00.

За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, через падіння ворожих БпЛА у місті виникли пожежі в приватних будинках. Крім того, зруйновані складські приміщення та вигоріли вщент автомобілі.

— Один Шахед вибухнув біля багатоповерхового будинку. Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна, – додав він.

Очільник Чернігівської МВА зазначив, що інформації про постраждалих не надходило.

Крім того, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки російських атак на Чернігівщину за минулу добу та ранок.

За даними ДСНС України, окрім атаки на Чернігів 26 квітня, російські війська завдали удару також по Борзнянській та Городнянській громадах.

Вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку Борзнянської громади, а також у будинках, гаражах і господарчих спорудах Городнянської громади.

Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня російська армія атакувала Дніпро. Унаслідок ворожого удару було пошкоджено місцеве підприємство.

Крім того, постраждали десять осіб, серед яких двоє дітей віком 11 та 14 років.

Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. Йдеться про чоловіків віком 24, 26, 44 та 53 років.

