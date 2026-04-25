У Запоріжжі в одній із квартир багатоповерхового будинку стався вибух гранати. Внаслідок детонації загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Патрульні поліцейські надали допомогу постраждалим, після чого їх госпіталізували.

Про це повідомили в Патрульній поліції Запорізької області у суботу, 25 квітня.

Вибух гранати в квартирі у Запоріжжі: які наслідки

За інформацією правоохоронців, інцидент стався днями в одній із квартир Космічного району міста.

За попередніми даними слідства, вибух стався після того, як до помешкання зайшов сусід із боєприпасом. Унаслідок детонації боєприпасу загинула жінка.

Двоє чоловіків дістали осколкові поранення, допомогу їм надали на місці.

– Патрульні одразу розпочали надання домедичної допомоги: наклали турнікети, зупинили кровотечу, застосували тиснучі пов’язки, – йдеться у повідомленні.

Постраждалих доставили до лікарні. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події, триває розслідування.

У поліції закликали громадян у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно повідомляти відповідні служби за номерами 101, 102 або 112 та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області під час затримання чоловіка у стані алкогольного сп’яніння, який погрожував гранатами та відкрив газ у будинку, стався вибух.

Унаслідок інциденту постраждали п’ятеро правоохоронців.

