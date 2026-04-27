Унаслідок дронової атаки на Одесу постраждали щонайменше 10 людей, серед них – діти.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу 27 квітня: що відомо

За його словами, ворог влучив у житлову забудову та цивільні об’єкти.

– Ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Маємо влучання у житлову забудову та цивільні об’єкти в різних частинах міста, – наголосив Лисак.

Зокрема у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об’єкти в центрі міста.

Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони Одеси.

Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби.

За попередніми даними, унаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше 10 людей, серед них двоє дітей.

Медики надають їм необхідну допомогу.

Наразі на місцях працюють рятувальники, медики та комунальні служби.

У місті розгортають оперативні штаби для допомоги постраждалим.

Остаточні наслідки атаки на Одесу 27 квітня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

