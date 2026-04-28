Вашингтон может ввести ограничения против компаний, если они будут предоставлять услуги подсанкционным иранским авиакомпаниям.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети Х.

США угрожают санкциями: что известно

По словам Бессента, любое сотрудничество с иранскими авиакомпаниями, которые уже находятся под санкциями, автоматически создает риск для бизнеса попасть под ограничения со стороны США.

Речь идет не только о прямых финансовых операциях, но и о любом обслуживании самолетов, включая заправку, техническое сопровождение или наземный сервис.

— Ведение бизнеса с иранскими авиакомпаниями, которые находятся под санкциями, связано с риском попадания под санкции США, — заявил Бессент.

Он подчеркнул, что правительства других государств должны контролировать деятельность компаний в своих юрисдикциях и не допускать предоставления услуг иранской авиации.

По его словам, Соединенные Штаты не будут колебаться применять санкции к любым третьим сторонам, которые будут способствовать деятельности иранских организаций.

— Минфин США будет оказывать максимальное давление на Иран и без колебаний принимать меры против любых третьих лиц, — отметил он.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о возобновлении международных рейсов из Ирана. По данным иранских государственных медиа, страна впервые с начала войны возобновила коммерческое авиасообщение с рядом направлений, в частности Ближнего Востока.

Отдельно Бессент заявил, что экономическая ситуация в Иране ухудшается из-за санкционной политики. По его словам, нефтяная отрасль страны уже ощущает последствия ограничений, а в ближайшее время может возникнуть дефицит топлива.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации в Пакистан, где планировались переговоры с иранской стороной.

По его словам, причиной стали внутренние разногласия в иранском руководстве и отсутствие четкой позиции по переговорному процессу.

Источник : Reuters

