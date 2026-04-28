Під час вибухів у Кривому Розі Дніпропетровської області одна людина загинула та ще п’ятеро дістали поранення.

Вибухи у Кривому Розі 28 квітня: що відомо

Російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками вночі та вранці 28 квітня.

Під час нічних вибухів у Кривому Розі було пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Зараз дивляться

Тоді, на щастя, минулося без постраждалих.

Однак ранкові удари по об’єкту інфраструктури обернулися жертвами.

Як уточнив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, одна людина загинула, п’ятеро дістали поранення. Загинув 40-річний чоловік. Ще п’ятеро чоловіків віком 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранення. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Крім того, під ударом опинився і Криворізький район. Зокрема, російські війська атакували Зеленодольську громаду. За попередньою інформацією, там минулося без постраждалих.

Остаточні наслідки вибухів у Кривому Розі сьогодні, 28 квітня, уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 525-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олександр Вілкул, Олександр Ганжа

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.