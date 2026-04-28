Матч Шахтер – Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций сезона 2025/26 состоится 30 апреля на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Матч Шахтер – Кристал Пэлас, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с орлами в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

Шахтер – Кристал Пэлас: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Шахтер – Кристал Пэлас в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Шахтер – Кристал Пэлас прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

О бригаде арбитров, которая будет работать на матче, УЕФА объявит позже.

Напомним, Шахтер по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги конференций одолел нидерландский АЗ. Первая игра завершилась разгромной победой подопечных Арды Турана со счетом 3:0, а во второй команды сыграли вничью – 2:2.

Соперником Кристал Пэлас в предыдущем раунде была итальянская Фиорентина. В первом матче орлы обыграли фиалки со счетом 3:0, а во втором уступили со счетом 1:2.

