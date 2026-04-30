В Дубенском районе Ровенской области мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и полицейскому. Два человека получили ранения, нападавшего разыскивают.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области и Ровенском областном ТЦК и СП.

Стрельба на Ровенщине: что известно

Инцидент произошел 29 апреля около 17:00 в селе Верба Дубенского района.

По данным правоохранителей, военнослужащие группы оповещения вместе с полицейским офицером общины заметили мужчину с велосипедом и подошли к нему для проверки документов.

В этот момент мужчина открыл огонь из автомата по военным и правоохранителю.

В результате стрельбы ранения получили один военнослужащий и полицейский. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Что известно о нападавшем

Правоохранители установили личность злоумышленника и начали его розыск.

Руководство полиции области ввело специальную полицейскую операцию для задержания нападавшего.

По предварительным данным, мужчине около 48 лет, он худощавого телосложения, примерно 170 см роста, имеет короткие волосы с сединой.

Во время нападения был одет в камуфляж.

Реакция ТЦК на стрельбу в Ровенской области

В ТЦК уточнили, что нападение произошло во время движения военнослужащих по определенному маршруту.

После обстрела на место происшествия вызвали скорую помощь, полицию и представителей военной службы правопорядка.

Стрілянина на Рівненщині. Фото: Нацполіція
Также в ведомстве отметили, что большинство военнослужащих ТЦК — это бойцы, которые после ранений не могут выполнять задачи на передовой.

В ТЦК также отметили, что нападающий будет привлечен к уголовной ответственности.

В последнее время правоохранители фиксируют увеличение количества инцидентов с использованием оружия в публичных местах.

В частности, недавно подобный случай произошел в Буче Киевской области. Там мужчина открыл хаотичную стрельбу прямо посреди улицы.

По данным полиции, 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из такси и начал стрелять без разбора.

Читайте также
В метро Харькова произошла стрельба: в полиции и прокуратуре рассказали детали
Стрілянина у Харкові

