На Ровенщине мужчина открыл огонь по группе ТЦК: есть раненые, проходит спецоперация
В Дубенском районе Ровенской области мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и полицейскому. Два человека получили ранения, нападавшего разыскивают.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области и Ровенском областном ТЦК и СП.
Стрельба на Ровенщине: что известно
Инцидент произошел 29 апреля около 17:00 в селе Верба Дубенского района.
По данным правоохранителей, военнослужащие группы оповещения вместе с полицейским офицером общины заметили мужчину с велосипедом и подошли к нему для проверки документов.
В этот момент мужчина открыл огонь из автомата по военным и правоохранителю.
В результате стрельбы ранения получили один военнослужащий и полицейский. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.
Что известно о нападавшем
Правоохранители установили личность злоумышленника и начали его розыск.
Руководство полиции области ввело специальную полицейскую операцию для задержания нападавшего.
По предварительным данным, мужчине около 48 лет, он худощавого телосложения, примерно 170 см роста, имеет короткие волосы с сединой.
Во время нападения был одет в камуфляж.
Реакция ТЦК на стрельбу в Ровенской области
В ТЦК уточнили, что нападение произошло во время движения военнослужащих по определенному маршруту.
После обстрела на место происшествия вызвали скорую помощь, полицию и представителей военной службы правопорядка.
Также в ведомстве отметили, что большинство военнослужащих ТЦК — это бойцы, которые после ранений не могут выполнять задачи на передовой.
В ТЦК также отметили, что нападающий будет привлечен к уголовной ответственности.
В последнее время правоохранители фиксируют увеличение количества инцидентов с использованием оружия в публичных местах.
В частности, недавно подобный случай произошел в Буче Киевской области. Там мужчина открыл хаотичную стрельбу прямо посреди улицы.
По данным полиции, 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из такси и начал стрелять без разбора.