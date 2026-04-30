У Дубенському районі Рівненської області чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та поліцейському. Двоє людей дістали поранення, нападника розшукують.

Про це повідомили у поліції Рівненської області та Рівненському обласному ТЦК та СП.

Стрілянина на Рівненщині: що відомо

Інцидент стався 29 квітня близько 17:00 у селі Верба Дубенського району.

За даними правоохоронців, військовослужбовці групи оповіщення разом із поліцейським офіцером громади помітили чоловіка з велосипедом і підійшли до нього для перевірки документів.

У цей момент чоловік відкрив вогонь з автомата по військових і правоохоронцю.

Унаслідок стрілянини поранення дістали один військовослужбовець і поліцейський. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Що відомо про нападника

Правоохоронці встановили особу зловмисника та розпочали його розшук.

Керівництво поліції області ввело спеціальну поліцейську операцію для затримання нападника.

За попередніми даними, чоловікові близько 48 років, він худорлявої тілобудови, приблизно 170 см зросту, має коротке волосся із сивиною.

Під час нападу був одягнений у камуфляж.

Реакція ТЦК на стрілянину на Рівненщині

У ТЦК уточнили, що напад стався під час руху військовослужбовців за визначеним маршрутом.

Після обстрілу на місце події викликали швидку допомогу, поліцію та представників військової служби правопорядку.

Також у відомстві наголосили, що більшість військовослужбовців ТЦК — це бійці, які після поранень не можуть виконувати завдання на передовій.

У ТЦК також зауважили, що нападника буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Останнім часом правоохоронці фіксують збільшення кількості інцидентів із використанням зброї у публічних місцях.

Зокрема, нещодавно подібний випадок стався у Бучі на Київщині. Там чоловік відкрив хаотичну стрілянину просто посеред вулиці.

За даними поліції, 42-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він вийшов із таксі та почав стріляти без розбору.

Пов'язані теми:

