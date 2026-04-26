В 21:10 26 апреля в Харькове произошла стрельба в метро — человек в состоянии алкогольного опьянения один раз выстрелил из стартового пистолета.

В метро Харькова произошла стрельба: что известно

В Харькове на станции метро Исторический музей гражданский человек в состоянии опьянения один раз выстрелил из стартового пистолета вверх. К счастью, люди не пострадали.

Полиция уже задержала молодого человека за совершение хулиганства в метрополитене.

— Сообщение о происшествии на станции метро Исторический музей поступило в полицию 26 апреля в 21:10. В результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Мужчину доставили в комнату полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, сейчас идет сбор материалов и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация – хулиганство (ст. 296 УК Украины).

Следует отметить, что количество случаев вооруженных инцидентов на улицах городов Украины увеличилось. Так, в пятницу, 24 апреля, в Хмельницком был задержан мужчина, который стрелял во дворе жилого дома.

