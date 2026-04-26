В метро Харькова произошла стрельба: в полиции и прокуратуре рассказали детали
- На станции метро Исторический музей в Харькове мужчина выстрелил из стартового пистолета вверх.
- Известно, что он находился в состоянии опьянения, его задержали.
- К счастью, никто из людей не пострадал.
В 21:10 26 апреля в Харькове произошла стрельба в метро — человек в состоянии алкогольного опьянения один раз выстрелил из стартового пистолета.
В Харькове на станции метро Исторический музей гражданский человек в состоянии опьянения один раз выстрелил из стартового пистолета вверх. К счастью, люди не пострадали.
Полиция уже задержала молодого человека за совершение хулиганства в метрополитене.
— Сообщение о происшествии на станции метро Исторический музей поступило в полицию 26 апреля в 21:10. В результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Мужчину доставили в комнату полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, сейчас идет сбор материалов и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Предварительная правовая квалификация – хулиганство (ст. 296 УК Украины).
Следует отметить, что количество случаев вооруженных инцидентов на улицах городов Украины увеличилось. Так, в пятницу, 24 апреля, в Хмельницком был задержан мужчина, который стрелял во дворе жилого дома.