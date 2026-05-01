Ворог атакує Тернопільщину ударними дронами — чути вибухи у Тернополі.

Про це повідомив Тарас Пастух, голова Тернопільської обласної військової адміністрації.

Вибухи у Тернополі 1 травня: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, групи російських ударних дронів пролітають Київщину, Вінниччину, Житомирщину та Хмельниччину. Групи БпЛА фіксуються над Тернопільською областю.

Кореспондентка Фактів ICTV повідомляє про низку вибухів у Тернополі.

За словами Тараса Пастуха, наразі обласний центр та сама область перебувають у зоні підвищеної небезпеки. Очільник ОВА закликав людей спуститися в укриття та не виходити до відбою.

У Тернопільській міськраді наголосили, що через атаку на місто рекомендовано тимчасово зупинити рух громадського транспорту.

— Водії довезуть пасажирів до найближчих зупинок. Просимо всіх негайно пройти до найближчих укриттів поруч, — йдеться у повідомленні.

Перелік укриттів доступний у додатку е-Тернопіль → розділ Укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

