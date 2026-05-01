Вибухи у Тернополі: ворог атакує місто ударними дронами
Про це повідомив Тарас Пастух, голова Тернопільської обласної військової адміністрації.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, групи російських ударних дронів пролітають Київщину, Вінниччину, Житомирщину та Хмельниччину. Групи БпЛА фіксуються над Тернопільською областю.
Кореспондентка Фактів ICTV повідомляє про низку вибухів у Тернополі.
За словами Тараса Пастуха, наразі обласний центр та сама область перебувають у зоні підвищеної небезпеки. Очільник ОВА закликав людей спуститися в укриття та не виходити до відбою.
У Тернопільській міськраді наголосили, що через атаку на місто рекомендовано тимчасово зупинити рух громадського транспорту.
— Водії довезуть пасажирів до найближчих зупинок. Просимо всіх негайно пройти до найближчих укриттів поруч, — йдеться у повідомленні.
Перелік укриттів доступний у додатку е-Тернопіль → розділ Укриття.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.