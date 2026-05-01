Сегодня, 1 мая, в Виннице и Винницкой области слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне запустили ударные дроны Шахед. Вражеские БпЛА зафиксированы над Винницкой областью в направлении Хмельницкой области на Староконстантинов.

Предположительно, взрывы, которые слышали жители, — это работа нашей противовоздушной обороны.

Кроме того, в Виннице в настоящее время отсутствует водоснабжение или наблюдается пониженное давление, сообщили в Винницаоблводоканале. Причина отсутствия воды — отсутствие электроэнергии. Позже сообщили, что работа станции возобновлена. На восстановление водоснабжения может уйти 7–8 часов.

— Ожидаем воду не раньше 18-19 часов. В Старом городе восстановление продлится немного дольше, — сообщили в Винницаоблводоканале.

Напомним, что 24 марта в Виннице прогремела серия взрывов. Над центром города летали вражеские дроны Шахед, которые атаковали гражданскую инфраструктуру. К сожалению, тогда погиб 59-летний мужчина, еще 13 человек получили ранения. Среди пострадавших — семь мужчин и шесть женщин, в том числе пожилые люди.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.

