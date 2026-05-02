Вночі та зранку 2 травня російські ударні дрони типу Шахед атакували Харків.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака дронів на Харків 2 травня: що відомо

За його словами, внаслідок влучання ворожого дрона у 12-поверховий багатоквартирний будинок у Шевченківському районі поранено чоловіка. У нього осколкові поранення грудної клітини.

На щастя, Шахед не здетонував.

Після 06:00 Ігор Терехов повідомив, що ще один ворожий дрон вдарив по автомобілях у Холодногірському районі Харкова. Там виникли пожежі. На щастя, без потерпілих.

Внаслідок влучання дві автівки знищено, сім — пошкоджено.

У Салтівському районі Харкова після нічного ворожого обстрілу біля житлового будинку виявили залишки Шахеда. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють відповідні служби.

О 9:42 Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано влучання Шахеда у Слобідському районі Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

Об 11:07 Ігор Терехов повідомив про удар дрона у Основ’янському районі. Пошкоджено будівлю автосалону, відомо про двох постраждалих.

1 травня ворожі дрони атакували Харків. Є влучання у Холодногірському та Київському районах міста. Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю, АЗС, є постраждалі. Також ще одне влучання зафіксовано у Салтівському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.

